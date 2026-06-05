L’arte nascosta nei giardini segreti di Venezia | da Flora Fantastica al Redentore il filo verde della Biennale 2026

Notizia in breve

A Venezia sono stati scoperti alcuni giardini nascosti, non immediatamente visibili ai visitatori. Questi spazi, spesso sconosciuti, sono stati aperti al pubblico durante eventi come Flora Fantastica e la Festa del Redentore. La Biennale del 2026 includerà un percorso che collega alcuni di questi giardini, creando un itinerario tra arte e natura. Le aree sono state visitate durante le manifestazioni, rivelando un patrimonio verde poco conosciuto.