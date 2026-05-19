A Venezia, nella serra dei Giardini Reali, si tiene la mostra Flora Fantastica, che presenta le opere di cinque artisti. La rassegna si svolge all’interno di uno spazio dedicato alla natura, con installazioni e sculture che richiamano il mondo vegetale. La mostra rimane aperta al pubblico durante tutto il periodo della Biennale, offrendo un’occasione di visita per chi si trova in città. Le opere sono state create appositamente per questa esposizione e si inseriscono nel contesto dell’evento veneziano.

E ogni mostra regala un senso, un nuovo pensiero che ognuno interpreta e si porta a casa. Così in Flora Fantastica, allestita nella serra dei Giardini Reali da Swatch Art Peace Hotel, il messaggio è chiaro: la natura è (e deve stare) al centro. Ci sono qui cinque artisti, che presentano i loro lavori dopo la loro residenza allo Swatch Art Peace Hotel di Shangai. Un'esperienza che per molti ha costituito una svolta in termini di sviluppo, di conoscenze e opportunità. In quel laboratorio culturale permanente, all’angolo tra Nanjing Road e il Bund, da 15 anni vengono ospitati pittori, musicisti, registi e scrittori chiamati a fare una cosa sola: creare in modo libero e audace. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Biennale di Venezia, i Giardini Reali dove sboccia una Flora Fantastica

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