Swatch incanta la Biennale di Venezia con la mostra Flora Fantastica ai Giardini Reali

Alla Biennale di Venezia, alcune mostre attirano subito l’attenzione grazie a strutture imponenti e installazioni visivamente forti. Tra queste, la mostra Flora Fantastica, allestita nei Giardini Reali, è stata inaugurata recentemente. Tra i padiglioni presenti, si distingue per le sue dimensioni e le sue installazioni che invitano a scattare foto prima di osservarle con attenzione. La presenza di questa esposizione è stata annunciata come uno degli eventi principali di questa edizione della manifestazione.

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Alla Biennale di Venezia ci sono mostre che si impongono immediatamente. Padiglioni enormi, installazioni rumorose, opere che sembrano costruite per essere fotografate ancora prima che guardate davvero. Flora Fantastica, invece, lavora in modo opposto. Non cerca mai di dominare lo spazio dei Giardini Reali. Lo assorbe lentamente. La serra ottocentesca che ospita il progetto, a due passi da Piazza San Marco, diventa parte integrante della mostra: il verde filtra attraverso le vetrate, la luce cambia continuamente le opere, l’umidità modifica i materiali e i riflessi. A tratti sembra quasi che le installazioni siano cresciute lì dentro insieme alle piante che circondano lo spazio espositivo. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Swatch incanta la Biennale di Venezia con la mostra Flora Fantastica ai Giardini Reali ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Biennale di Venezia, i Giardini Reali dove sboccia una Flora FantasticaE ogni mostra regala un senso, un nuovo pensiero che ognuno interpreta e si porta a casa. Biennale Arte, a Venezia presentato il Padiglione Centrale ai Giardini riqualificatoÈ stato presentato oggi il Padiglione Centrale ai Giardini della Biennale completamente riqualificato. Swatch torna a Venezia con cinque artisti dalla residenza di ShanghaiVenezia, 20 mag. (askanews) - Un paesaggio di emozioni, sospeso tra due continenti e ispirato potentemente dalla natura. Swatch ha portato a Venezia, in concomitanza con la Biennale Arte, la mostra F ... libero.it Biennale di Venezia 2026: quanto dura, biglietti e cosa non perdertiArte, cultura, musica e performance: questa è la Biennale di Venezia 2026. Scopri date, orari, biglietti e tutti gli eventi da non perdere. turismo.it