L’Arma spegne 212 candeline | Sguardo presente sul territorio attento ai bisogni delle comunità

Il 13 luglio 1814, vennero firmate le Regie Patenti che istituirono ufficialmente l’Arma dei carabinieri. Da allora, i militari hanno mantenuto un ruolo di presenza sul territorio, intervenendo per tutelare le comunità e rispondere ai loro bisogni. La storia dell’Arma si intreccia con quella del Paese, accompagnandolo in molte fasi storiche. Oggi, l’Arma si presenta con un occhio attento alle esigenze delle persone e alle dinamiche sociali.

Il 13 luglio 1814, Vittorio Emanuele I apponeva la sua firma sulle Regie Patenti: un documento che ha segnato l’inizio di una storia, quella dell’Arma dei carabinieri, scritta da uomini “distinti per buona condotta e saggezza” che hanno accompagnato l’Italia in ogni fase della sua storia. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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