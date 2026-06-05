Le forze dell’ordine hanno effettuato un incremento degli arresti nel territorio, mentre si è registrato un calo dei furti. La presenza costante delle forze di polizia e la collaborazione dei cittadini sono state fattori evidenti durante le operazioni di controllo. La situazione ha mostrato un rafforzamento delle attività di sicurezza, con un’attenzione particolare alle aree più sensibili. Non sono stati segnalati incidenti o eventi di rilievo nelle ultime settimane.

Tempo di lettura: 3 minuti Un territorio più controllato, una presenza costante delle forze dell’ordine e una crescente collaborazione dei cittadini. È questa la fotografia che emerge dal bilancio dell’attività dei Carabinieri in Irpinia, dove l’Arma continua a rappresentare il principale punto di riferimento nella lotta alla criminalità. Secondo i dati illustrati dal Comando Provinciale, circa il 90% dei reati perseguiti sul territorio viene seguito dai Carabinieri, a conferma di una presenza capillare che si estende dai centri urbani alle aree interne della provincia. Un impegno che nell’ultimo anno ha prodotto risultati significativi: aumentano gli arresti e diminuiscono i furti, tra i reati che più incidono sulla percezione di sicurezza delle comunità locali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - L’Arma presidia il territorio: aumentano gli arresti, calano i furti

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