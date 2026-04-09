Calano furti e rapine ma aumentano aggressioni e violenze domestiche | il bilancio del questore

Alla vigilia del 174° anniversario della Fondazione della Polizia di Stato, il questore di Brescia ha presentato i dati relativi ai reati nell'ultimo periodo. Si registra una diminuzione di furti e rapine, mentre si osserva un incremento di aggressioni, violenze domestiche e denunce per “codici rossi”. Questi numeri riflettono un quadro delle situazioni di conflitto e di insicurezza che sono state monitorate negli ultimi mesi nella provincia.

Alla vigilia del 174° anniversario della Fondazione della Polizia di Stato, il bilancio tracciato dal Questore di Brescia Paolo Sartori restituisce un quadro dai contorni netti: diminuiscono furti e rapine, ma aumentano i conflitti familiari, le aggressioni e le denunce per “codici rossi”. Un. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Infortuni sul lavoro, il bilancio in chiaroscuro: a Ravenna calano le denunce, ma aumentano i mortiI recenti dati Inail sulle denunce di infortunio sul lavoro del 2025 nelle province romagnole di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini confermano che il...

Minacce alle forze dell'ordine e violenze domestiche: il questore sigla 34 avvisi orali, fogli di via e DacurAvvisi orali per persone ritenute responsabili di reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio, ma anche per chi ha avuto condotte...

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Furti e rapine in farmacia. Nel 2024 calano i reati ma Lombardia e Campania restano nel mirino dei malviventiIl rapporto intersettoriale fotografa una duplice tendenza: diminuzione degli episodi del 19,9% per le rapine e del 5,6% per i furti, ma con forti differenze territoriali. IL REPORT Calano i reati ... quotidianosanita.it

I furti nelle abitazioni calano. Ma cresce il senso di insicurezzaLa paura per furti e rapine nelle abitazioni non tende a diminuire, nonostante i dati dei primi sei mesi del 2025 mostrino un calo rispetto allo stesso periodo del 2024. Il dato allarmante è che il 28 ... ilrestodelcarlino.it

: , . Nella provincia BAT i dati ufficiali sono chiari: calano i furti, aumentano gli arresti. È il segno concreto di uno Stato presente, che reagisce e colpisce. - facebook.com facebook

I ladri si calano dal soffitto del supermercato: furto sventato a Fidenza dall'intervento delle guardie giurate x.com