L’Arma dei carabinieri festeggia i suoi 212 anni al servizio del Paese | cronaca di una giornata straordinaria

Notizia in breve

Reggio Calabria ha ospitato per la prima volta il 212° anniversario dell’Arma dei carabinieri, con una cerimonia all’Arena dello Stretto Ciccio Franco. Alla manifestazione hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni, forze dell’ordine e cittadini. La celebrazione ha coinvolto il pubblico presente, senza ulteriori dettagli sugli eventi specifici.