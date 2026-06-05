L’Arma dei carabinieri festeggia i suoi 212 anni al servizio del Paese | cronaca di una giornata straordinaria

Da reggiotoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Reggio Calabria ha ospitato per la prima volta il 212° anniversario dell’Arma dei carabinieri, con una cerimonia all’Arena dello Stretto Ciccio Franco. Alla manifestazione hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni, forze dell’ordine e cittadini. La celebrazione ha coinvolto il pubblico presente, senza ulteriori dettagli sugli eventi specifici.

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Reggio Calabria ha ospitato per la prima volta il 212° anniversario della fondazione dell’Arma dei carabinieri, trasformando l’Arena dello Stretto Ciccio Franco in un luogo simbolico in cui istituzioni, cittadini e identità nazionale si sono intrecciati. Il lungomare Italo Falcomatà ha fatto da. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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