L’Arma dei carabinieri festeggia i suoi 212 anni al servizio del Paese | cronaca di una giornata straordinaria
Reggio Calabria ha ospitato per la prima volta il 212° anniversario dell’Arma dei carabinieri, con una cerimonia all’Arena dello Stretto Ciccio Franco. Alla manifestazione hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni, forze dell’ordine e cittadini. La celebrazione ha coinvolto il pubblico presente, senza ulteriori dettagli sugli eventi specifici.
Reggio Calabria ha ospitato per la prima volta il 212° anniversario della fondazione dell’Arma dei carabinieri, trasformando l’Arena dello Stretto Ciccio Franco in un luogo simbolico in cui istituzioni, cittadini e identità nazionale si sono intrecciati. Il lungomare Italo Falcomatà ha fatto da. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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VIDEO| Storica prima volta per Reggio Calabria che festeggia con un panorama mozzafiato i 212 anni dell'Arma dei carabinieriReggio Calabria ha celebrato per la prima volta la festa dell’Arma dei carabinieri, che quest’anno compie 212 anni.
In piazza la festa per i 212 anni dalla fondazione dell'Arma: premiati i Carabinieri che si sono distinti in servizioIn piazza San Francesco questa mattina si è svolta la celebrazione del 212esimo anniversario dell'Arma dei Carabinieri.
Temi più discussi: Bologna, l’Arma dei carabinieri festeggia il 212° annuale di fondazione; Giornata nazionale dell'Arma dei Carabinieri: eventi e celebrazioni in Italia; Il Presidente Mattarella incontra una rappresentanza dell'Arma dei Carabinieri; Tajani domani ad Aosta per celebrare il 212° anniversario della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri.
Una giornata storica per Reggio Calabria e per tutto il sud: grazie all'Arma dei Carabinieri ed a @GiorgiaMeloni per aver sottolineato con i fatti e con la propria presenza quanto questo territorio sia centrale per il nostro governo. Viva l'Italia, viva l'Arma dei Cara x.com
Antenna Sud. . 212° anniversario della fondazione dell’arma dei carabinieri, l’entusiasmo della gente facebook
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