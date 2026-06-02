Villaggio Arma a Villa Borghese | quattro giorni per i 212 anni dei carabinieri
Da domenica 4 a mercoledì 7 giugno, Villa Borghese a Roma ospiterà un evento di quattro giorni dedicato alla celebrazione del 212° anniversario dei carabinieri. La manifestazione trasformerà l’area in uno spazio aperto al pubblico, con attività e iniziative legate all’Arma.
Dal 4 al 7 giugno Villa Borghese, a Roma, si trasforma in un grande spazio aperto al pubblico per celebrare il 212° anniversario di fondazione dell'arma dei carabinieri. L'iniziativa si chiama "Villaggio Arma" e si estenderà nei giardini del Pincio, con stand, simulazioni, percorsi esperienziali. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Villaggio Arma 4 -7 giugno Roma Villa Borghese - Conferenze e incontri
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