L' Arma compie 212 anni | a Bologna il bilancio di un anno di lotta al crimine | FOTO

Notizia in breve

L'Arma dei carabinieri ha celebrato oggi i suoi 212 anni di attività. A Bologna è stato presentato il bilancio di un anno di operazioni contro il crimine. La cerimonia ha coinvolto rappresentanti delle forze dell’ordine e della comunità locale. Durante l’evento sono stati mostrati i risultati delle attività di contrasto alla criminalità, senza specificare cifre o interventi dettagliati. La ricorrenza coincide con un momento di verifica delle azioni svolte nel corso dell’anno.