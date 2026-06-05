L' Arma compie 212 anni | a Bologna il bilancio di un anno di lotta al crimine | FOTO
L'Arma dei carabinieri ha celebrato oggi i suoi 212 anni di attività. A Bologna è stato presentato il bilancio di un anno di operazioni contro il crimine. La cerimonia ha coinvolto rappresentanti delle forze dell’ordine e della comunità locale. Durante l’evento sono stati mostrati i risultati delle attività di contrasto alla criminalità, senza specificare cifre o interventi dettagliati. La ricorrenza coincide con un momento di verifica delle azioni svolte nel corso dell’anno.
Sono 212 anni di storia al servizio del Paese quelli celebrati oggi, 5 giugno 2026, dall'Arma dei carabinieri. La cerimonia ufficiale si è svolta nella caserma Luciano Manara di via dei Bersaglieri, alla presenza del comandante della Legione carabinieri Emilia-Romagna, generale di brigata Enrico. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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