L' Argentina ha un nuovo coro virale | La quarta Coppa sta arrivando

Da gazzetta.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Argentina è già diventato virale un nuovo coro sulla scia di quello diffusissimo (e portafortuna) che accompagnò la Seleccion alla vittoria in Qatar nel 2022. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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