In Argentina è già diventato virale un nuovo coro sulla scia di quello diffusissimo (e portafortuna) che accompagnò la Seleccion alla vittoria in Qatar nel 2022. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'Argentina ha un nuovo coro virale: "La quarta Coppa sta arrivando"

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ARGENTINA ME DA MIEDO | EL PEOR CASO DE ARGENTINA

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