Sta arrivando un nuovo scandalo sul calcio italiano?

Negli ultimi mesi si sono intensificate le indagini legate a un nuovo possibile scandalo nel calcio italiano. Le autorità giudiziarie hanno iniziato a raccogliere prove su presunte irregolarità e comportamenti illeciti nel mondo del pallone, con particolare attenzione alle attività di alcuni soggetti coinvolti nel sistema sportivo. Le indagini si concentrano su intercettazioni e documenti che potrebbero rivelare aspetti ancora sconosciuti di pratiche non conformi alle norme sportive.

Calciopoli inizia di fatto nell’estate del 2004. La procura di Napoli stava indagando sul cosiddetto calcioscommesse e dalle intercettazioni per quel caso emerge il “mondo” attorno a Luciano Moggi e soprattutto il coinvolgimento della classe arbitrale italiana. La palla passa quindi alla procura di Torino e al PM Raffaele Guariniello, che però nel settembre 2005 archivia il caso per insufficienza di prove, necessarie a una proroga delle indagini oppure a un rinvio a giudizio. La procura passa comunque tutto il materiale alla giustizia sportiva, con la FIGC che il 2 maggio annuncia che l’Ufficio Indagini “ha già lavorato su episodi di presunta corruzione nel mondo calcistico e arbitrale”.🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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I 5 più grandi scandali del CALCIO ITALIANO

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