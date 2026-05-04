La rivoluzione sta arrivando | Paolo Maldini in FIGC col nuovo presidente il suo ruolo

Dietro le quinte del calcio italiano si stanno muovendo cambiamenti concreti, con l’ingresso di un ex calciatore nel consiglio della FIGC. Sono state confermate le nomine e le cariche di alcuni protagonisti, tra cui un noto difensore che ha ricoperto anche ruoli dirigenziali. La presenza di questa figura è stata ufficializzata con la nomina collegata all’attuale presidente. Le decisioni sono state comunicate attraverso comunicati ufficiali e incontri istituzionali.

di Alessio Lento Qualcosa si muove dietro le quinte del calcio italiano e non è solo il solito giro di nomi buttati lì. Ci sono contatti, telefonate, incontri che per ora restano lontani dai riflettori, ma che iniziano a prendere una forma più concreta. Si parla di un possibile cambio di passo nella gestione federale, di un’idea diversa, più legata al campo che alla politica interna. Il punto è che tutto dipende da un passaggio ancora non scritto: la presidenza della FIGC. Se davvero dovesse cambiare guida, allora anche la struttura attorno al presidente potrebbe essere ridisegnata. Ed è lì che entra in gioco un nome pesante, uno che nel calcio italiano non passa mai inosservato.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - La rivoluzione sta arrivando: Paolo Maldini in FIGC col nuovo presidente, il suo ruolo Notizie correlate Rivoluzione Italia, Abodi spinge forte per Maldini come nuovo presidente della FIGC: ecco tutti i dettaglidi Redazione Inter News 24Rivoluzione Italia, il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, spinge per il nome di Paolo Maldini come nuovo presidente della... Malagò presidente FIGC, ipotesi ex calciatore nel ruolo di direttore sportivo, in pole Maldini seguito da Albertini – RUMORTra i temi centrali della FIGC emerge l’ipotesi di affidare un ruolo apicale, come quello di direttore sportivo, a un ex calciatore.