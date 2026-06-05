L' Arezzo può davvero sognare in grande? Luce gas pallone e immobiliare | radiografia dell' impero Manzo
Ad Arezzo, un imprenditore ha preso il controllo di diverse attività, tra cui il settore immobiliare, il gas, l'energia e il calcio. Arrivato nell'estate del 2020, ha affrontato due stagioni complicate sul piano sportivo, economico e finanziario, con problemi nei rapporti con la comunità locale. La sua presenza ha segnato un periodo difficile per la città, con sfide nel gestire le varie ramificazioni dei suoi interessi.
È sbarcato ad Arezzo nell'estate del 2020. Ha sbattuto la faccia contro due stagioni pessime sul piano sportivo, economico finanziario e dei rapporti con la città. Poi ha preso in mano la situazione invertendo la rotta, muovendosi con determinazione su più fronti: due promozioni raggiunte sul. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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