L' Arezzo può davvero sognare in grande? Luce gas pallone e immobiliare | radiografia dell' impero Manzo

Notizia in breve

Ad Arezzo, un imprenditore ha preso il controllo di diverse attività, tra cui il settore immobiliare, il gas, l'energia e il calcio. Arrivato nell'estate del 2020, ha affrontato due stagioni complicate sul piano sportivo, economico e finanziario, con problemi nei rapporti con la comunità locale. La sua presenza ha segnato un periodo difficile per la città, con sfide nel gestire le varie ramificazioni dei suoi interessi.