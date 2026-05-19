Offerte luce e gas | cosa cambia davvero con un unico fornitore

Negli ultimi due anni il mercato libero dell’energia in Italia ha subito diverse trasformazioni, portando le famiglie a confrontarsi con una decisione importante: mantenere contratti separati per luce e gas o optare per un’offerta unificata sotto un unico fornitore. Questa novità ha introdotto nuove opzioni e modalità di gestione delle forniture, influenzando le strategie di risparmio e le scelte di consumo. La situazione attuale presenta vari cambiamenti rispetto a qualche tempo fa, creando un panorama più articolato per i consumatori.

Tenere due contratti separati per luce e gas oppure unirli sotto un solo gestore? Negli ultimi due anni il mercato libero dell’energia ha cambiato volto e le famiglie italiane si trovano davanti a una scelta nuova. Tenere due contratti separati per luce e gas oppure unirli sotto un solo gestore? La formula del dual fuel sta crescendo, ma vale la pena capire dove sta il guadagno e dove invece il pacchetto unico non aggiunge nulla. Cosa significa dual fuel Il termine indica un contratto unico per la fornitura di energia elettrica e gas naturale, sottoscritto con lo stesso operatore. Il modello è nato in Italia all’inizio degli anni duemila, quando la liberalizzazione del mercato gas ha aperto la strada ai venditori multi-utility. 🔗 Leggi su Zon.it

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