Corsa scudetto | ecco perchè il Napoli può davvero sognare la rimonta

Dopo il passo falso della capolista Inter a Firenze, lo scenario in vetta torna ad aprirsi. Nelle ultime tre giornate di Serie A, i nerazzurri hanno raccolto soltanto due punti, mentre gli azzurri hanno fatto percorso netto con tre vittorie, accorciando sensibilmente il distacco e riaccendendo le ambizioni nel finale di stagione. Il calendario a confronto. Il calendario delle due squadre potrebbe giocare un ruolo decisivo. L’Inter è attesa da diversi impegni insidiosi, con sfide contro avversarie di livello e trasferte potenzialmente complicate che potrebbero rallentare la corsa. Il Napoli, invece, sulla carta ha un percorso leggermente più equilibrato, pur dovendo affrontare match importanti. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

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