L' apertura di Putin | Ora negoziamo Zelensky | Vediamoci Trump | Bellissimo

Da ilgiornale.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lo Zar apre, l'ucraino gli scrive: "Finiamo la guerra". Ma il Cremlino: "Deve venire a Mosca" Una tregua sembra una chimera. La pace ancor di più. E allora, nel momento in cui il conflitto in Ucraina sembra non poter finire mai, scendono in campo i leader. Vladimir Putin prova il bluff e si dice aperto al negoziato nonostante le sue pretese rimangano su posizioni massimaliste. Volodymyr Zelensky decide di "vedere" e gli scrive una lettera aperta proponendo un faccia a faccia per concludere immediatamente la guerra. Un botta e risposta serrato e nel giro di poche ore che potrebbe rappresentare la tanto attesa svolta mentre il conflitto... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - L'apertura di Putin: "Ora negoziamo". Zelensky: "Vediamoci". Trump: "Bellissimo"
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For the first time, Putin says hes open to meeting Zelensky outside of Russia.

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