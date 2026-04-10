L' anticiclone batte in ritirata dopo il sole e il caldo nel week end tornano le piogge

Dopo alcuni giorni di tempo stabile e temperature sopra la media, un cambiamento meteorologico è in arrivo. L’anticiclone che ha dominato la scena si sta ritirando, lasciando spazio a piogge e peggioramenti. Le previsioni indicano un ritorno di condizioni più instabili, con precipitazioni che interesseranno varie regioni. Il passaggio dal sole caldo alle piogge segna una svolta nel clima di questo periodo.

L’anticiclone, responsabile della recente fase di tempo stabile e molto mite con temperature oltre le medie del periodo, sta per giungere al capolinea. Nel corso del fine settimana, infatti, due distinti sistemi depressionari si affacceranno sull’Italia, pilotando da un lato una perturbazione. 🔗 Leggi su Casertanews.it

L’anticiclone batte in ritirata, settimana instabile e tornano le perturbazioniLecce e il Salento, come tutta la Puglia, tra sole e nuvole fino a sabato, ma la domenica segna la svolta: in arrivo piogge, temporali e un calo...

Caldo anomalo e sole, ma il weekend cambia tutto: tornano pioggeRoma - Clima quasi estivo fino a sabato sull’Italia, poi una perturbazione porterà nuvole, piogge e venti di Scirocco soprattutto al Nordovest e...

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L’anticiclone lascia la Campania: in arrivo piogge e brusco calo termicoL’anticiclone, protagonista degli ultimi giorni con tempo stabile e temperature oltre le medie stagionali, è destinato a lasciare spazio a un nuovo ... zon.it

Anticiclone e caldo reggono più a lungo, da Domenica prime insidieMETEO SINO AL 15 APRILE 2026, ANALISI E PREVISIONE Il dominio dell’anticiclone è al top e determina una fase di meteo decisamente stabile ... meteogiornale.it

In Liguria, tra Pasquetta e martedì 7 aprile, il meteo resta abbastanza stabile grazie alla presenza dell’anticiclone - facebook.com facebook