Sole e temperature in aumento per il weekend del 25 aprile | le previsioni

Per il fine settimana del 25 aprile, il cielo sarà in gran parte sereno grazie alla presenza di un anticiclone che si manterrà stabile sull’Italia. Le temperature aumenteranno progressivamente, con valori massimi che arriveranno fino a circa 26-27°C sulla Val Padana e nelle zone interne della Sardegna. Le giornate saranno caratterizzate da sole e poche nuvole, offrendo condizioni favorevoli per le attività all’aperto.

“Durante il weekend del 25 aprile l’anticiclone sarà la figura dominante sull’Italia. Ne conseguiranno giornate stabili, in prevalenza soleggiate, con temperature in aumento e valori massimi che raggiungeranno picchi di 2627°C sulla Val Padana e sulle zone interne della Sardegna”. Quello del 25.🔗 Leggi su Ternitoday.it

Severe Storms THURSDAY, Then Temperatures CRASH | April Outlook

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