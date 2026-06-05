I lavori di laminazione dell’area del Redino sono stati completati. Si tratta di un’opera idraulica importante per la sicurezza del territorio. Conclusa la fase di intervento, l’area ora si presenta come un nuovo spazio di aggregazione e un’area verde accessibile alla comunità. La zona, rinnovata, offre un ambiente più sicuro e fruibile per i residenti.

Un’opera idraulica cruciale per la sicurezza del territorio che diventa, al tempo stesso, un nuovo spazio di aggregazione e un polmone verde per la comunità. A Bagnacavallo si sono conclusi i lavori per il completamento della laminazione dell’area del Redino, nella zona sud-est del nucleo urbano, e l’amministrazione comunale si appresta a presentare ufficialmente alla cittadinanza questo nuovo parco pubblico che si estende su una superficie di oltre quattro ettari. Il taglio del nastro è fissato per giovedì 18 giugno alle 18,30. All’appuntamento interverranno il sindaco Matteo Giacomoni e l’assessore ai Lavori pubblici Francesco Ravagli,... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Laminazione dell’area del Redino, conclusi i lavori

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