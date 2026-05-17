Autostrada dell’Acqua conclusi i lavori Torna regolare il servizio in tutta l’area fiorentina

Nella notte sono stati completati i lavori di riapertura dell’acqua nell’ambito dell’intervento denominato “Autostrada dell’Acqua” a Firenze. Con la conclusione delle operazioni, il servizio idrico è tornato alla normalità in tutta l’area fiorentina, dopo un periodo di interruzioni e interventi di riparazione. Le operazioni di chiusura e riapertura sono state gestite nelle ultime ore per ripristinare la distribuzione dell’acqua in modo completo e sicuro per i cittadini.

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