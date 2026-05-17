Autostrada dell’Acqua conclusi i lavori Torna regolare il servizio in tutta l’area fiorentina
Nella notte sono stati completati i lavori di riapertura dell’acqua nell’ambito dell’intervento denominato “Autostrada dell’Acqua” a Firenze. Con la conclusione delle operazioni, il servizio idrico è tornato alla normalità in tutta l’area fiorentina, dopo un periodo di interruzioni e interventi di riparazione. Le operazioni di chiusura e riapertura sono state gestite nelle ultime ore per ripristinare la distribuzione dell’acqua in modo completo e sicuro per i cittadini.
Sono terminate nella notte le operazioni di riapertura dell’acqua legate al maxi intervento dell’“Autostrada dell’Acqua” di Firenze. Le pressioni sono progressivamente tornate regolari su tutto il territorio dei comuni coinvolti nei lavori per la posa e il collegamento delle nuove condotte DN. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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