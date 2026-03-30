Ex Eridania l' assessore Petetta replica | Lavori per garantire la salubrità dell' area eseguiti e conclusi prima del ricorso degli ambientalisti

L'assessore Petetta ha dichiarato che i lavori per garantire la salubrità dell'area sono stati completati prima del ricorso degli ambientalisti. Ha inoltre affermato che il Comune di Forlì non si è ravveduto e ha espresso dispiacere per la percezione di incomprensioni da parte di organizzazioni come Wwf, Lac e Animal Liberation riguardo alla vicenda processuale.

L’assessore Giuseppe Petetta risponde in maniera netta e con il supporto dell’avvocatura generale alle dichiarazioni diffuse a mezzo stampa dalle associazioni ambientaliste sulla situazione dell’ex Eridania “Non c’è nessun ravvedimento del Comune di Forlì. Con grande dispiacere, mi tocca evidenziare per l’ennesima volta la totale incomprensione degli atti e della vicenda processuale da parte di Wwf, Lac e Animal Liberation. In questi casi, onde evitare figuracce, bisognerebbe avvalersi della consulenza di professionisti prima di scrivere notizie ingannevoli e cantar vittoria su un procedimento che il Tar ha riconosciuto legittimo ed eseguito nel rispetto delle prescrizioni pervenute”. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Ex Eridania, l'assessore Petetta replica: "Lavori per garantire la salubrità dell'area eseguiti e conclusi prima del ricorso degli ambientalisti" Articoli correlati Ex Eridania, l'assessore Petetta replica agli ambientalisti: "Nessun taglio di alberi, solo operazioni di bonifica"Così Petetta: "Nel comunicato stampa diffuso dalle associazioni ambientaliste, dove si parla impropriamente di taglio di alberi sotto i nidi degli... Ex Eridania, scontro sulla 'bonifica'. Il Taaf replica all'assessore Petetta: "Si sta distruggendo un ecosistema ricco di biodiversità"Arriva la replica del Tavolo delle associazioni ambientaliste (Taaf), che contesta nel merito i contenuti degli atti approvati dall’amministrazione... Contenuti utili per approfondire Ex Eridania l'assessore Petetta replica... Argomenti discussi: Un rifugio per le api nel cuore del cemento: gli ambientalisti prendono in gestione la rotonda per salvarla. Ex Eridania selva oscura. Aironi e igiene pubblica: ambientalisti all’attaccoLa garzaia dell’ex Eridania è in pericolo? A sollevare la questione – che riguarda l’area verde che ospita i nidi di centinaia di aironi tutelati – è il Tavolo delle Associazioni Ambientaliste di ... ilrestodelcarlino.it Eridania, l'ex zuccherificio diventerà la nuova sede della QuesturaForlì, 19 dicembre 2025 - L’ex Eridania diventerà la nuova sede della Questura. È questa una delle novità più rilevanti contenute nel Piano città degli immobili pubblici, l’accordo strategico firmato ... ilrestodelcarlino.it