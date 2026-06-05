L’American College of Sports Medicine premia Alessandro Guarnieri dell’Università di Parma

L'American College of Sports Medicine ha premiato Alessandro Guarnieri, che ha recentemente conseguito il titolo di Dottore di Ricerca presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università di Parma. Guarnieri è anche docente a contratto nel settore Metodi e didattiche delle attività sportive. Il riconoscimento è stato assegnato per il suo lavoro nel campo delle scienze motorie.

L’American College of Sports Medicine (ACSM) ha assegnato ad Alessandro Guarnieri, che ha recentemente conseguito il titolo di Dottore di Ricerca al Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università di Parma ed è docente a contratto per il settore Metodi e didattiche delle attività sportive. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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