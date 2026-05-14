Sostanze chimiche e neonati | lo studio dell' Ospedale Maggiore e dell' Università di Parma

Un nuovo studio condotto dall'Ospedale Maggiore e dall'Università di Parma analizza l’effetto dell’esposizione a sostanze chimiche nei primi mesi di vita dei neonati. La ricerca si concentra su come queste sostanze possano influenzare lo sviluppo delle ossa nei bambini piccoli. I ricercatori hanno esaminato campioni biologici e raccolto dati su neonati di diverse età, evidenziando la presenza di alcune sostanze chimiche nel loro organismo. Lo studio si inserisce in un quadro più ampio di indagini sulla salute infantile e l’ambiente.

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