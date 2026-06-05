Il 3 giugno a Washington si è svolta la seconda edizione degli AI Honors, evento organizzato dal Washington AI Network, con oltre 400 partecipanti tra politici, dirigenti tecnologici, accademici e funzionari pubblici. Durante l’incontro, il discorso del Nunzio Caccia ha affrontato il rapporto tra intelligenza artificiale e valori umani, evidenziando le sfide etiche e morali legate allo sviluppo tecnologico.

Oltre 400 tra responsabili politici, dirigenti del settore tecnologico, accademici e funzionari pubblici si sono riuniti a Washington il 3 giugno per la seconda edizione degli AI Honors organizzati dal Washington AI Network. Presentato come “l’unico gala in black tie della capitale americana dedicato all’intelligenza artificiale”, l’evento ha riunito esponenti del governo, dell’industria e del mondo della ricerca per premiare alcune delle personalità che stanno contribuendo a plasmare il futuro della tecnologia. In questo contesto, la presenza dell’Arcivescovo Gabriele Caccia, da poche settimane Nunzio Apostolico negli Stati Uniti, non è passata inosservata. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - L’algoritmo e l’umanesimo. Perché il discorso del Nunzio Caccia a Washington parla al cuore del potere globale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Dal cuore del Parmense un messaggio globale: Julia “Butterfly” Hill al Bosco del Molino di Agugiaro & Figna Molini per celebrare la natura e il futuro sostenibileIn occasione della Giornata Internazionale delle Foreste e dell’equinozio di primavera, si è svolta al Bosco del Molino di Collecchio un’iniziativa...

“L’algoritmo del male”: il nuovo thriller di Francesco Galardo che intreccia economia globale ed equilibri geopoliticiÈ uscito in libreria “L’algoritmo del male”, il nuovo romanzo di Francesco Galardo.