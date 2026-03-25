Dal cuore del Parmense un messaggio globale | Julia Butterfly Hill al Bosco del Molino di Agugiaro & Figna Molini per celebrare la natura e il futuro sostenibile

In occasione della Giornata Internazionale delle Foreste e dell’equinozio di primavera, si è svolta al Bosco del Molino di Collecchio un’iniziativa promossa da Agugiaro&Figna Molini. La giornata ha visto la partecipazione di Julia “Butterfly” Hill, nota attivista ambientale, che ha preso parte all’evento dedicato alla celebrazione della natura e alla promozione di pratiche sostenibili. L’evento ha riunito rappresentanti del settore e cittadini interessati alla tutela ambientale.

In occasione della Giornata Internazionale delle Foreste e dell’equinozio di primavera, Sabato 21 marzo, il Bosco del Molino di Collecchio ha ospitato un’iniziativa dal forte valore simbolico per Agugiaro&Figna Molini, arricchita dalla presenza straordinaria di Julia “Butterfly” Hill, tra le voci più autorevoli della tutela ambientale a livello globale. Diventata simbolo della difesa delle foreste per aver vissuto 738 giorni su una sequoia millenaria in California, Hill è oggi una voce di riferimento sui temi ambientali. La scelta di celebrare la ricorrenza si inserisce nella visione dell’Azienda che considera la tutela del patrimonio naturale parte integrante del proprio modello di sviluppo e del legame con il territorio che la ospita. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Dal cuore del Parmense un messaggio globale: Julia “Butterfly” Hill al Bosco del Molino di Agugiaro & Figna Molini per celebrare la natura e il futuro sostenibile Articoli correlati Leggi anche: Famiglia nel bosco, c'è la data del traslosco dal B&B alla casa offerta dal Comune: "Hanno scelto quella" Leggi anche: Molino Scoppettuolo investe sui giovani: al via il corso ITS per l’innovazione sostenibile in agricoltura