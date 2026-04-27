L’algoritmo del male | il nuovo thriller di Francesco Galardo che intreccia economia globale ed equilibri geopolitici

È uscito in libreria “L’algoritmo del male”, il nuovo romanzo di Francesco Galardo. Il libro si inserisce nella saga di “Default”, una serie di spy story che collegano temi di economia globale e questioni geopolitiche. La narrazione si concentra su un algoritmo che ha implicazioni nel mondo finanziario e nelle dinamiche internazionali, approfondendo i rapporti tra potenze e interessi economici.

di Anita Curci L’algoritmo del male di Francesco Galardo, appena uscito in libreria, è un nuovo capitolo per Default, la spy story che intreccia economia e geopolitica per esplorare l’eterno conflitto fra bene e male. Due thriller distopici, pubblicati da Homo Scrivens, in cui il mondo è una prigione digitale retta dal Credit System, un algoritmo che decide il valore e il destino di ogni essere umano. Dietro questo sistema di controllo c’è Giovanni Santoro, un informatico creduto morto. Quando sua figlia Maria, grazie a un messaggio criptato, scopre che il padre è vivo ma prigioniero, si lancia in una caccia disperata alla verità. Attraverso indizi nascosti in codici e riferimenti biblici, scopre l’algoritmo di una cospirazione che lega politici di alto profilo, un’organizzazione criminale e un oscuro esperimento del passato.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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