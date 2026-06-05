L’alfabeto della stagione perfetta Q come quarantatré campioni

Da ilrestodelcarlino.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In una recente partita, gli arbitri sono stati criticati per aver mostrato troppa confidenza con i giocatori, influenzando le decisioni. La presenza di arbitri con elevata professionalità e rapporti amichevoli ha contribuito a un andamento più fluido del match. La gestione delle partite si basa anche sulla relazione tra arbitri e calciatori, che può favorire un clima meno teso. La professionalità degli arbitri resta un elemento chiave nel funzionamento del campionato.

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Arbitri. La professionalità e la confidenza (spesso amicizia) con i giocatori è uno degli ingredienti della crescita del campionato. Anche nel rugby gli arbitri sono fondamentali, lo si è visto pure con Gnecchi nella finale. Bigi. Il ritorno a casa dell’ex capitano azzurro è stato uno dei segreti del successo del Valorugby. Con la sua serietà, l’impegno e la visione, il tallonatore ha contribuito a rafforzare lo spirito della squadra. Ora per lui un futuro da dirigente. Cadetti. L’annata perfetta del Valorugby non si è limitata alla prima squadra ma ha coinvolto ogni ambito del club: la Cadetta ha conquistato la promozione in B; Under 18 e U16 hanno ottenuto ottimi risultati, i ragazzini dalla U14 al Minirugby si sono divertiti, obiettivo primario a quelle età. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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