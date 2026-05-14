Il Vicenza ha conquistato il suo terzo scudetto, chiudendo la stagione con 40 vittorie. Durante la partita decisiva, il VAR ha preso una decisione importante nel primo tempo, influenzando l’andamento dell’incontro. La squadra ha mostrato continuità e determinazione nel corso dell’intera stagione, portando a termine un percorso vincente. La vittoria finale è arrivata dopo una serie di risultati positivi e di prestazioni convincenti.

? Domande chiave Come ha fatto il Vicenza a chiudere la stagione con 40 vittorie?. Cosa ha deciso il VAR nel momento cruciale del primo tempo?. Perché l'infortunio di Rossetto ha cambiato il ritmo della partita?. Come faranno le altre squadre a colmare il divario con i Vipers?.? In Breve Vicenza chiude la stagione con un record di 40 vittorie su 40 partite giocate.. Gol di Gonzalez, Hodge, Dal Sasso e Centofante sanciscono il 7-3 finale.. Lievore e Vendrame segnano per l'Asiago durante la sfida al PalaFerrarin.. Il modello dei Vipers valorizza giovani talenti per il secondo posto nazionale.. Gli MC Control Vicenza conquistano il terzo scudetto stagionale battendo l’Asiago per 7-3 al PalaFerrarin di Viale Ferrarin, chiudendo una stagione perfetta con 40 vittorie su 40 partite giocate.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vicenza, stagione perfetta: i Control vincono il terzo scudetto

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