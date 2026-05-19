Vela Ugolini-Giubilei sono campioni del mondo nel Nacra 17 | gara perfetta ai Mondiali

Durante i recenti Campionati Mondiali di vela, si sono laureati campioni del mondo nel catamarano Nacra 17 due atleti italiani. La gara si è svolta nelle acque della Baia di Quiberon, in Francia, e la loro prestazione è stata giudicata perfetta dagli organizzatori e dagli addetti ai lavori. I due velisti hanno concluso la competizione con il miglior punteggio, assicurandosi il titolo iridato. La vittoria rende ufficiale il loro successo in questa disciplina specifica.

Sono loro i nuovi campioni del mondo nel Nacra 17. Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei hanno conquistato il titolo ai Mondiali, appena conclusi, nelle acque della Baia di Quiberon (Francia). Gli Azzurri salgono sul primo gradino del podio per la prima volta in carriera, grazie a una prova perfetta in mare. Seconda la coppia franceseTim Mourniac e Aloise Retornaz. Terzi i britannici John Gimson e Anna Burnet. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo linke seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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