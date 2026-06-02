Quattro persone sono state colpite da Daspo urbani dopo aver forzato l’ingresso nei taxi boat lungo il lungolago. La polizia ha intensificato i controlli, verificando le attività di turismo e servizi, principali settori coinvolti. Le verifiche sono state eseguite nel corso delle ultime settimane, in vista dell’aumento di presenze turistiche durante l’estate. Le operazioni proseguiranno nei prossimi giorni per garantire la sicurezza pubblica.

Turismo e servizi: sono i due settori su cui si concentrano, in queste settimane, i controlli delle forze di polizia, come ogni anno in occasione dell’arrivo della stagione estiva. Nelle ultime ore la Polizia locale di Como, ha svolto una serie di sevizi sul lungolago, finalizzati alla tutela del decoro urbano e al rispetto delle norme previste dal Regolamento di Polizia Urbana. In particolare, le attenzioni si sono concentrate nei confronti dei " buttadentro ", persone impegnate nella promozione e nel procacciamento di clienti per i servizi di taxi boat nelle aree maggiormente frequentate del centro cittadino, che avvicinano i passanti e li invitano a usufruire dei servizi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Buttadentro dei taxi boat, la piaga. Scattano quattro Daspo urbani. Lungolago al setaccio della Locale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Quattro contro uno davanti a un locale della movida: individuati gli autori, scattano i daspo urbaniDurante la Notte Bianca del Carnevale di Manfredonia, si è verificata una violenta aggressione davanti a un locale della movida.

Tour abusivi sul lungolago, scattano i Dacur: quattro "buttadentro" allontanati dal centro di ComoLa polizia ha allontanato quattro persone coinvolte in tour abusivi e servizi di taxi boat non autorizzati sul lungolago di Como.

Temi più discussi: Buttadentro dei taxi boat: emessi quattro provvedimenti di divieto di accesso alle aree urbane; Buttadentro dei taxi boat, la piaga. Scattano quattro Daspo urbani. Lungolago al setaccio della Locale; Stretta sui buttadentro dei taxi boat del lungolago: quattro Daspo urbani a Como da parte della Questura; Tour abusivi sul lungolago, scattano i Dacur: quattro buttadentro allontanati dal centro di Como.

Buttadentro dei taxi boat, la piaga. Scattano quattro Daspo urbani. Lungolago al setaccio della LocaleIntensificati i controlli finalizzati al rispetto delle norme. Uno dei destinatari non ha rispettato il divieto, per lui altri guai. ilgiorno.it

Buttadentro dei taxi boat: emessi quattro provvedimenti di divieto di accesso alle aree urbaneDopo i ripetuti controlli della Polizia Locale, la documentazione è stata trasmessa alla Questura che ha deciso di adottare il provvedimento nei confronti di quattro operatori ... laprovinciadicomo.it