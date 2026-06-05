Molveno è il lago trentino che guida la classifica della sostenibilità con il riconoscimento Cinque Vele. Altri laghi della regione hanno ottenuto lo stesso riconoscimento, ma i dettagli sulla gestione dell’impatto della crisi climatica non sono stati resi noti. La valutazione si basa su criteri di tutela ambientale e pratiche sostenibili adottate dalle località. Non sono stati forniti dati specifici su come vengono affrontate le problematiche legate ai cambiamenti climatici.

Quali altri laghi trentini hanno ottenuto il riconoscimento Cinque Vele?. Come gestiscono queste località l'impatto della crisi climatica?. Perché la sostenibilità sta diventando un motore economico per le comunità?. Quali attività concrete offrono queste zone per vacanze più fresche?.? In Breve Legambiente e Touring Club Italiano assegnano tre riconoscimenti Cinque Vele.. Lago di Monticolo occupa la terza posizione nella classifica regionale.. Lago di Fiè si posiziona al quinto posto in Alto Adige.. Gestione territoriale mira a mitigare l'impatto del caldo e crisi climatica.. Il Trentino-Alto Adige guida la classifica della sostenibilità lacustre con tre Cinque Vele. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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