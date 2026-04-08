Marco Frey confermato alla guida del Centro per Sostenibilità e Clima della Sant' Anna

Il professor Marco Frey è stato confermato alla guida del Centro per Sostenibilità e Clima della Sant'Anna. La decisione è stata presa durante una riunione ufficiale con il consiglio di amministrazione dell'istituto. La sua nomina si riferisce a un incarico di durata triennale e sarà valida fino al 2029. La conferma ufficiale è stata comunicata oggi dall’ateneo, senza ulteriori commenti.

Pisa, 8 aprile 2026 - Il professor Marco Frey, ordinario di Economia e gestione delle imprese presso la Scuola Superiore Sant'Anna, è stato confermato per la seconda volta coordinatore del Centro di Ricerca interdisciplinare sulla Sostenibilità e il Clima dell’ateneo d’eccellenza di piazza Martiri della Libertà. Un rinnovo che consolida un percorso già avviato e che guarda alla continuità: Frey resterà in carica per i prossimi tre anni, fino al 3 aprile 2029. A lui sono arrivati gli auguri di buon lavoro e le felicitazioni dell’intera comunità accademica della Scuola, che riconosce il valore di un lavoro impostato su ricerca integrata e visione strategica. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Marco Frey confermato alla guida del Centro per Sostenibilità e Clima della Sant'Anna Claudio Passino è il nuovo coordinatore del centro Health Science della Sant'AnnaPisa, 23 febbraio 2026 - Claudio Passino, professore ordinario di Malattie dell’apparato cardiovascolare, è il nuovo coordinatore del Centro di... Caso del centro notturno: "Soprallugo a Sant’Anna"LUCCA "L’amministrazione segue con la massima attenzione le segnalazioni dei cittadini e verificherà con il gestore e Polizia locale l’andamento del... Marco Frey confermato alla guida del Centro per Sostenibilità e Clima della Sant'AnnaResterà in carica per tre anni, fino al 3 aprile 2029. Il nostro impegno per contribuire ad un mondo più sostenibile, decarbonizzato e inclusivo ... lanazione.it Sant'Anna, Marco Frey confermato coordinatore del Centro di Ricerca interdisciplinare sulla Sostenibilità e il ClimaResterà in carica per tre anni fino 2029. Il nostro impegno per contribuire ad un mondo più sostenibile, decarbonizzato e inclusivo ... gonews.it