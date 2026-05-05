Una recente classifica sulla gentilezza colloca il Giappone al primo posto, evidenziando la sua posizione di leadership nel rispetto reciproco. Al secondo e terzo posto si trovano altre nazioni, che si distinguono per comportamenti cortesi e rispettosi. La graduatoria si basa su vari indicatori legati alle interazioni quotidiane e alle pratiche sociali di cortesia adottate nelle diverse culture. La ricerca analizza inoltre le differenze tra i Paesi più e meno rispettosi a livello globale.

? Cosa scoprirai Perché il Giappone distanzia così tanto tutti gli altri paesi?. Quali nazioni seguono il primato nipponico nella classifica della cortesia?. Come si posiziona l'Italia rispetto alle altre nazioni civili?. Perché la percezione del rispetto cambia drasticamente tra i continenti?.? In Breve Giappone guida con il 35,15% delle preferenze tra 4.600 intervistati di 26 nazioni.. Canada secondo posto con il 13,35% seguito da Regno Unito al 6,23%.. Cina quarta con il 3,07% e Germania quinta con il 2,80% dei consensi.. Italia occupa il 24° posto nella classifica globale delle nazioni considerate educate.. Oltre 4.600 persone provenienti da 26 nazioni hanno partecipato a un sondaggio globale per identificare i luoghi dove la cortesia e il rispetto sociale sono più radicati.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Classifica della gentilezza: il Giappone guida il mondo del rispetto

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