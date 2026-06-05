L’affittopoli della sinistra

Due città con amministrazioni di sinistra hanno il record di immobili occupati abusivamente, mentre adottano politiche che colpiscono i proprietari. Le autorità locali hanno avviato azioni legali contro chi possiede immobili e promuovono norme restrittive sull’affitto. La situazione riguarda zone con alti tassi di occupazioni senza titolo e un atteggiamento di contrasto verso i proprietari immobiliari. La tensione tra le amministrazioni e i cittadini proprietari continua a crescere.

Le due città guidate da giunte rosse hanno crimini record ma dichiarano guerra a chi possiede immobili. Stendendo il tappeto ai grandi gruppi internazionali. Più che un nuovo regolamento per disciplinare lo stop agli affitti brevi turistici, pare un vecchio regolamento di conti tra la sinistra di Firenze e i proprietari di case, perché altrimenti non ha senso quel che hanno deciso a Palazzo Vecchio. Il sindaco Sara Funaro, infatti, ha esteso lo stop agli affitti brevi anche fuori dal centro storico, che è area sotto la protezione dell’Unesco; in poche parole in buonissima parte del territorio comunale i proprietari di case non possono fare quel che vogliono dei loro immobili. 🔗 Leggi su Laverita.info

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