Festa della Liberazione corteo della pace di Sinistra e studenti

Il 25 aprile le strade di Avellino sono state attraversate da un corteo organizzato da gruppi di studenti e rappresentanti di forze di sinistra in occasione della Festa della Liberazione. La manifestazione ha coinvolto diverse centinaia di partecipanti che hanno sfilato per celebrare l’anniversario dell’uscita dall’occupazione nazifascista. La giornata si è svolta senza incidenti e ha visto la partecipazione di cittadini e comitati locali.

Tempo di lettura: 2 minuti Il 25 Aprile torniamo a riempire le strade di Avellino in occasione dell’anniversario della Liberazione dell’Italia dall’occupazione nazifascista. Lo facciamo confermando le stesse parole dell’anno scorso perché per noi diventa sempre più necessario riaffermare la lotta per la pace, la stessa per cui lottarono donne e uomini della resistenza 81 anni fa. Nel 1945 eravamo in un mondo di guerra, di miseria e di distruzione causata dagli interessi e dalle ambizioni oppressive del fascismo e del nazismo. Chi prese le armi per combattere contro quelle minacce volle costruire un mondo di concordia, una nuova società basata sulla dignità, la giustizia sociale e i diritti.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Festa della Liberazione, corteo della pace di Sinistra e studenti Notizie correlate Liberazione d’Italia dal nazifascimo: corteo con sindaco e presidente della Regione e festa ai Giardini di SerravalleLa città di Cesena si prepara a celebrare l’81esimo anniversario della Liberazione d’Italia dal nazifascismo con un ricco programma di iniziative... Leggi anche: Casalnuovo di Napoli: Festa della Liberazione con i “tulipani” e la Festa del Primo Maggio al Parco delle Chiocciole Contenuti di approfondimento Temi più discussi: 81° anniversario della Liberazione di Bologna e dell'Italia; Festa della Liberazione 2026 / Notizie / Novità / Homepage; 25 Aprile, la festa della Liberazione sarà dedicata all’urgenza della pace; Genova celebra l’81° anniversario della Liberazione con un programma diffuso in tutta la città. 25 aprile 2026 a Chiavari: corteo e celebrazioni per la Festa della LiberazioneIl Comune di Chiavari celebra l' 81esimo Anniversario della Liberazione con un ricco programma di iniziative istituzionali, culturali e commemorative, organizzate in collaborazione con l'ANPI, le ... mentelocale.it ANPI Piancastagnaio, celebrazioni per la Festa della LiberazioneSabato 25 aprile 2026 la Sezione ANPI di Piancastagnaio celebra l’81° anniversario della Liberazione: – Ore 10:00 Giardini Nasini – deposizione dei fiori al monumento ai Caduti in guerra, intervento d ... radiosienatv.it 25 APRILE, FESTA DELLA LIBERAZIONE. 80 ANNI DI REPUBBLICA ANTIFASCISTA. LE MANIFESTAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE DELL’ANPI (ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI) DI MATERA; DI QUELLO DI POTENZA, CON CGIL E SPI – C facebook