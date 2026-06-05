CORTONA – C’è qualcosa di profondamente vile nel rubare a chi, per mestiere, rischia la vita per salvare quella degli altri. Eppure, la provincia di Arezzo si scopre vulnerabile di fronte a una banda specializzata che ha preso di mira i presìdi di prima emergenza. L’ultimo assalto, consumato nel silenzio della notte nel distaccamento di Cortona, è solo la punta dell’iceberg di una catena di furti nelle sedi dei vigili del fuoco ad Arezzo che sta mettendo in ginocchio la logistica del soccorso in Toscana. I ladri non hanno cercato spiccioli o computer d’ufficio. Sono andati a colpo sicuro sui camion e nei magazzini, portando via attrezzature tecniche speciali: pinze idrauliche, motoseghe e divaricatori. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Ladri nelle caserme dei vigili del fuoco, il caso Arezzo. Il sindacato: “Rubano gli strumenti che salvano le vite”

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Do you recognise these people They targeted a rural CFA station run by volunteer fighters

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