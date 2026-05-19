Furti nelle caserme dei vigili del fuoco spariscono i divaricatori usati per salvare vite

Nella prima settimana di maggio, tra il 7 e l’8, si sono verificati due furti nelle caserme dei vigili del fuoco. Durante questi episodi, sono scomparsi alcuni divaricatori utilizzati per il salvataggio di persone in situazioni di emergenza. Le forze dell’ordine stanno indagando per identificare i responsabili di questi furti, che hanno coinvolto attrezzature considerate fondamentali per le operazioni di soccorso. Finora, non sono stati resi noti dettagli sulle modalità con cui sono stati messi a segno i colpi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Firenze, 19 maggio 2026 - Gli ultimi due episodi risalgono alla prima settimana di maggio, tra il 7 e l’8 maggio. A essere colpiti sono stati il distaccamento dei vigili del fuoco di Firenze ovest e quello di Empoli, presi di mira durante la notte. Nel presidio fiorentino è stato rubato un divaricatore elettrico, strumento fondamentale per allargare le lamiere in caso di incidenti stradali e liberare le persone incastrate nei veicoli. Si tratta di attrezzature di ultima generazione alimentate a batteria. A Empoli, invece, i ladri hanno tentato di portare via un vecchio modello, senza però riuscirci. spf “Le caserme sono vulnerabili, entrano dentro senza difficoltà. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Furti nelle caserme dei vigili del fuoco, spariscono i divaricatori usati per salvare vite ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Furti nelle caserme dei vigili del fuoco: “Così si rischia di salvare vite in ritardo”FIRENZE – Cresce l’allarme in Toscana per i furti nelle caserme dei vigili del fuoco, dove negli ultimi mesi sarebbero sparite attrezzature... Furti ai vigili del fuoco, ladri rubano attrezzature dei mezzi di soccorsoTentativi di furto nella notte al distaccamento provinciale dei vigili del fuoco di Firenze, nella sede di Barberino di Mugello. Furti nelle caserme dei vigili del fuoco, spariscono i divaricatori usati per salvare viteColpiti anche il distaccamento di Firenze ovest e quello di Empoli tra il 7 e l’8 maggio. L’allarme della Fns-Cisl Toscana ai prefetti: Sedi vulnerabili, serve intervenire subito ... lanazione.it Vigili del fuoco nel mirino dei ladri: portati via i divaricatori, fondamentali per gli interventi su incidentiFIRENZE - Le caserme dei Vigili del fuoco sono sempre più spesso oggetto di furti e questo mette a rischio oltre alla sicurezza di chi opera nelle caserme ... piananotizie.it