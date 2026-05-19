Furti nelle caserme dei vigili del fuoco spariscono i divaricatori usati per salvare vite
Nella prima settimana di maggio, tra il 7 e l’8, si sono verificati due furti nelle caserme dei vigili del fuoco. Durante questi episodi, sono scomparsi alcuni divaricatori utilizzati per il salvataggio di persone in situazioni di emergenza. Le forze dell’ordine stanno indagando per identificare i responsabili di questi furti, che hanno coinvolto attrezzature considerate fondamentali per le operazioni di soccorso. Finora, non sono stati resi noti dettagli sulle modalità con cui sono stati messi a segno i colpi.
Firenze, 19 maggio 2026 - Gli ultimi due episodi risalgono alla prima settimana di maggio, tra il 7 e l’8 maggio. A essere colpiti sono stati il distaccamento dei vigili del fuoco di Firenze ovest e quello di Empoli, presi di mira durante la notte. Nel presidio fiorentino è stato rubato un divaricatore elettrico, strumento fondamentale per allargare le lamiere in caso di incidenti stradali e liberare le persone incastrate nei veicoli. Si tratta di attrezzature di ultima generazione alimentate a batteria. A Empoli, invece, i ladri hanno tentato di portare via un vecchio modello, senza però riuscirci. spf “Le caserme sono vulnerabili, entrano dentro senza difficoltà. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Sullo stesso argomento
Furti nelle caserme dei vigili del fuoco: “Così si rischia di salvare vite in ritardo”FIRENZE – Cresce l’allarme in Toscana per i furti nelle caserme dei vigili del fuoco, dove negli ultimi mesi sarebbero sparite attrezzature...
Furti ai vigili del fuoco, ladri rubano attrezzature dei mezzi di soccorsoTentativi di furto nella notte al distaccamento provinciale dei vigili del fuoco di Firenze, nella sede di Barberino di Mugello.
Furti nelle caserme dei vigili del fuoco, spariscono i divaricatori usati per salvare viteColpiti anche il distaccamento di Firenze ovest e quello di Empoli tra il 7 e l’8 maggio. L’allarme della Fns-Cisl Toscana ai prefetti: Sedi vulnerabili, serve intervenire subito ... lanazione.it
Vigili del fuoco nel mirino dei ladri: portati via i divaricatori, fondamentali per gli interventi su incidentiFIRENZE - Le caserme dei Vigili del fuoco sono sempre più spesso oggetto di furti e questo mette a rischio oltre alla sicurezza di chi opera nelle caserme ... piananotizie.it
Continuano i furti di auto in pieno giorno nella provincia di Foggia. Questa volta il furto si è verificato a Stornarella, piccolo comune dei Cinque Reali Siti. I malviventi avrebbero agito all'interno di un'istituto scolastico comunale dove in quel momento era in cors facebook