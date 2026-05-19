Furti nelle caserme dei vigili del fuoco | Così si rischia di salvare vite in ritardo

Negli ultimi mesi in Toscana sono stati segnalati diversi furti nelle caserme dei vigili del fuoco. Durante questi episodi sono state rubate attrezzature essenziali per le operazioni di soccorso e intervento. Le autorità stanno verificando le modalità e le eventuali responsabilità di questi furti. La preoccupazione riguarda il rischio che tali rapine possano compromettere la capacità di intervento in situazioni di emergenza. La situazione ha portato a un aumento delle misure di sicurezza nelle strutture coinvolte.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

FIRENZE – Cresce l’allarme in Toscana per i furti nelle caserme dei vigili del fuoco, dove negli ultimi mesi sarebbero sparite attrezzature fondamentali per le operazioni di soccorso. A denunciare la situazione è la Fns-Cisl Toscana, che ha inviato una lettera ai prefetti della regione chiedendo interventi urgenti per contrastare il fenomeno. Secondo il sindacato, i furti riguarderebbero soprattutto i divaricatori a batteria, strumenti utilizzati negli incidenti stradali per liberare le persone rimaste intrappolate nelle auto. La loro mancanza rischia di rallentare gli interventi proprio nei momenti più delicati, quando anche pochi minuti possono fare la differenza. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Furti nelle caserme dei vigili del fuoco: “Così si rischia di salvare vite in ritardo” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Furti ai vigili del fuoco, ladri rubano attrezzature dei mezzi di soccorsoTentativi di furto nella notte al distaccamento provinciale dei vigili del fuoco di Firenze, nella sede di Barberino di Mugello. Ladri nella caserma dei pompieri, rubate divise e attrezziNel bottino sarebbero finiti anche alcuni strumenti in dotazione ai pompieri, tra cui una cesoia e una mini cesoia tagliapedali, attrezzi normalmente impiegati durante le operazioni di emergenza e ... ilfattovesuviano.it Furto nella caserma dei Vigili del Fuoco al Vomero, rubati divise e attrezzi nella notteUn borsone contenente divise e vari attrezzi sono stati rubati nella caserma Vomero dei Vigili del Fuoco, a Napoli; tra le ipotesi, che i ladri vogliano ... fanpage.it