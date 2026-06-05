Nella notte, il cimitero comunale di Cornovecchio è stato preso d’assalto da ladri di rame. Sono stati sottratti numerosi elementi di impianto elettrico e decorazioni in metallo. L’area è stata lasciata danneggiata e smantellata, con cancelli chiusi a tempo indeterminato per motivi di sicurezza. La comunità ha scoperto il danno al mattino, trovando il sito in stato di devastazione.

Risveglio amaro ieri mattina per la comunità di Cornovecchio: il cimitero comunale, situato lungo la strada provinciale 27, è stato preso d’assalto dai predoni dell’oro rosso, che hanno agito nel cuore della notte con un piano studiato nei minimi dettagli. Come prima mossa, i malviventi hanno sabotato i sistemi di sicurezza. Prima di fare irruzione all’interno del camposanto, hanno infatti letteralmente distrutto le tre telecamere a circuito chiuso del sistema di videosorveglianza. Subito dopo, sfruttando il favore del buio e la complicità di un piazzale sul retro completamente nascosto alla visuale della carreggiata principale, i ladri hanno posizionato un camion e hanno iniziato a smantellare le strutture in rame presenti all’interno della struttura, strappandole letteralmente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ladri di rame devastano il cimitero. Cancelli chiusi a tempo indeterminato

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