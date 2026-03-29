Ladri di rame rubano le grondaie del cimitero nuovo

Nel cimitero nuovo di Castelfranco Emilia si sono verificati furti di grondaie, che sono state sottratte durante gli ultimi giorni. I ladri hanno portato via diverse componenti in metallo, presumibilmente per rivenderle, e hanno causato danni anche a alcune tombe presenti nell’area. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Anche il cimitero nuovo di Castelfranco Emilia ha subito negli ultimi giorni le visite di ladri, che hanno rubato diverse grondaie (verosimilmente per rivendere poi il metallo) e danneggiato alcune tombe. È successo giovedì scorso, quando addirittura il camposanto è rimasto per alcune ore chiuso. per furto. Sulla questione è intervenuta ieri l’assessore competente, Renza Barani (foto), che al Carlino ha spiegato: "Il cimitero ha riaperto il pomeriggio stesso. Lo abbiamo tenuto chiuso qualche ora, perché c’era una situazione di pericolo: senza le grondaie, la pioggia della giornata era finita nei corridoi, mettendo a rischio il passaggio delle persone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ladri di rame rubano le grondaie del cimitero nuovo Articoli correlati Misano, ladri di rame rubano le grondaie dell’asiloColpo nel weekend tra il 31 gennaio e il 1 febbraio alla scuola dell’infanzia di via Papa Giovanni XXIII: al vaglio le immagini delle telecamere di... Leggi anche: Cimitero, col buio arrivano i ladri. Via grondaie e canaline in rame Approfondimenti e contenuti su Ladri di rame rubano le grondaie del... Temi più discussi: Rubano il rame nel cantiere dove lavorano: operai arrestati dai carabinieri; Ladri di rame rubano le grondaie del cimitero nuovo; Furto al supermercato, ladri in fuga con 23 tranci di parmigiano. Agli agenti: Era in sconto, lo volevamo rivendere al Sud; Scippo e furti di rame: tre denunce dei Carabinieri nel Bresciano. Rubano 180 chili di rame dal cantiere della scuola di Bozzolo: acciuffati due dei quattro ladri in fugaBOZZOLO I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del Norm della Compagnia di Viadana hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica ... vocedimantova.it Misano, ladri di rame rubano le grondaie dell’asiloColpo nel weekend tra il 31 gennaio e il 1 febbraio alla scuola dell’infanzia di via Papa Giovanni XXIII: al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza Misano di Gera d’Adda. Furto di ... bergamonews.it Rubato un camion partito dall'Italia con 12 tonnellate di barrette KitKat. "Apprezziamo l'eccezionale gusto dei ladri, ma è un problema", dice il produttore. Lo snack potrebbe mancare dagli scaffali sotto Pasqua facebook Ladri di biciclette a Borgofranco d’Ivrea: colpo da 100 mila euro, la refurtiva ritrovata in un bosco x.com