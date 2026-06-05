Ladri assaltano la scuola nella notte | razziati computer e tablet

Notizia in breve

Nella notte tra mercoledì e giovedì, ladri hanno saccheggiato una scuola in Valle Camonica, portando via decine di computer e tablet. Il colpo è avvenuto a pochi giorni dalla fine dell’anno scolastico. Nessuna altra area è stata colpita e non ci sono segnalazioni di danni strutturali. Sul posto sono intervenuti gli agenti per le verifiche. La scuola resta senza dispositivi elettronici utili per le attività didattiche.