Ladri assaltano la scuola nella notte | razziati computer e tablet

Da bresciatoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nella notte tra mercoledì e giovedì, ladri hanno saccheggiato una scuola in Valle Camonica, portando via decine di computer e tablet. Il colpo è avvenuto a pochi giorni dalla fine dell’anno scolastico. Nessuna altra area è stata colpita e non ci sono segnalazioni di danni strutturali. Sul posto sono intervenuti gli agenti per le verifiche. La scuola resta senza dispositivi elettronici utili per le attività didattiche.

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Un colpo messo a segno a pochi giorni dalla fine dell'anno scolastico. È successo a Gianico, in Valle Camonica, dove nella notte tra mercoledì e giovedì i ladri hanno preso di mira il plesso scolastico del paese, portando via decine di dispositivi elettronici utilizzati quotidianamente da. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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