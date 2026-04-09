Furto al Nautico ladri si introducono di notte nella scuola per rubare i soldi delle macchinette

Nella notte tra mercoledì 8 e giovedì 9 aprile, un furto è stato denunciato presso l’istituto Nautico di Livorno. I malviventi sono riusciti a entrare nella scuola di piazza Giovine Italia forzando una porta al piano terra. Dopo aver varcato la soglia, i ladri non hanno portato via denaro o oggetti di valore, lasciando intendere che abbiano cercato qualcosa senza successo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi.

Ancora un furto all'istituto Nautico di Livorno nella notte tra mercoledì 8 e giovedì 9 aprile. I ladri, come accaduto in altre circostanze, si sono introdotti nella scuola di piazza Giovine Italia forzando una porta al piano terra e una volta all'interno, non trovando niente da sottrarre, hanno. 🔗 Leggi su Livornotoday.it Furto all'istituto Nautico, ladri si introducono di notte nella scuola per rubare i soldi delle macchinetteFurto all'istituto Nautico di Livorno nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 marzo. Furto nella notte al Centronova di Castenaso: colpo in gioielleria, ladri in fugaColpo nella notte al centro commerciale di Castenaso, dove una gioielleria è stata presa di mira da ignoti.