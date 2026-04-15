Tablet e computer rubati da scuola per un valore di 400mila euro
Un uomo di 48 anni residente a Napoli è stato messo agli arresti domiciliari con l’accusa di ricettazione. L’indagine riguarda un furto presso un istituto scolastico di San Giorgio a Cremano, dove sono stati rubati tablet e computer per un valore complessivo di circa 400mila euro. Le forze dell’ordine stanno proseguendo le verifiche per ricostruire la dinamica dell’episodio e identificare eventuali complici.
Un uomo di 48 anni, residente a Napoli, è stato posto agli arresti domiciliari con l’accusa di ricettazione nell’ambito di un’indagine su un furto avvenuto in un istituto scolastico di San Giorgio a Cremano. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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