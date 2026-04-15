Tablet e computer rubati da scuola per un valore di 400mila euro

Un uomo di 48 anni residente a Napoli è stato messo agli arresti domiciliari con l’accusa di ricettazione. L’indagine riguarda un furto presso un istituto scolastico di San Giorgio a Cremano, dove sono stati rubati tablet e computer per un valore complessivo di circa 400mila euro. Le forze dell’ordine stanno proseguendo le verifiche per ricostruire la dinamica dell’episodio e identificare eventuali complici.