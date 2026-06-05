Il primogenito adottato durante il matrimonio ha rimosso il cognome del padre. Anche il fratello più giovane ha deciso di cancellare il cognome di Pitt. La rottura tra l’attore e i figli si fa più evidente, con cambi di nome ufficiali. La decisione riguarda figli nati o adottati durante il matrimonio con Angelina Jolie. Nessuna comunicazione ufficiale sulle motivazioni, ma i cambiamenti sono stati registrati legalmente.

La frattura tra Brad Pitt e i figli nati o adottati durante il matrimonio con Angelina Jolie si allarga ancora. Maddox Pitt, 24 anni, ha presentato il 28 maggio una petizione formale al tribunale per modificare legalmente il proprio nome da Maddox Chivan Jolie-Pitt a Maddox Chivan Jolie. Le motivazioni addotte sono di carattere personale, ma il gesto parla da solo: è l’ennesimo capitolo di una saga familiare che continua a fare rumore. Non si tratta di una sorpresa improvvisa. Maddox aveva già lanciato segnali chiari della sua intenzione nei mesi scorsi, quando nei titoli di coda del film Couture, diretto da Alice Winocour e prodotto da Angelina Jolie, aveva scelto di essere accreditato semplicemente come Maddox Jolie. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - L’addio definitivo a Brad Pitt: dopo i fratelli, anche il primogenito Maddox cancella il cognome del padre

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