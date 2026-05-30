Il figlio di Angelina Jolie e Brad Pitt ha richiesto di cambiare il suo nome, eliminando quello del padre. Dopo le sorelle minori, Shiloh e Zahara, anche Maddox, che ha 24 anni, ha deciso di adottare solo il cognome materno. La richiesta è stata presentata ufficialmente e ancora non si conoscono i dettagli della procedura o le motivazioni precise. La decisione riguarda esclusivamente il nome e non ci sono altre modifiche legali o personali note.

La frattura tra Brad Pitt i figli nati o adottati nel corso del lungo matrimonio con Angelina Jolie, finito nel 2019 dopo tre anni di separazione, si fa sempre più distante. Anche il 24enne Maddox, adottato nel 2022 dall'attrice e regista da un orfanotrofio di Battambang, in Cambogia, ha presentato ufficialmente la richiesta per la rimozione del cognome del padre, seguendo l'esempio delle sorelle. La richiesta del 24enne, lo riferisce il magazine People, è stata presentata ufficialmente il 28 maggio: il giovane ha chiesto di cambiare legalmente il proprio nome da Maddox Chivan Jolie-Pitt a Maddox Chivan Jolie, rimuovendo così definitivamente l'ultimo legame con l'attore che l'ho adattato ufficialmente nel 2006, pochi mesi dopo l'inizio della storia d'amore con Angelina. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Angelina Jolie e Brad Pitt, anche il figlio Maddox chiede la rimozione del cognome del padre

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Angelina Jolie and Brad Pitt's Son Maddox Files to Drop Pitt From Name | E! News

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