L’addio a Bevilacqua Malattia fatale a 45 anni | Era benvoluto da tutti

Riccardo Bevilacqua, 45 anni, è morto dopo aver combattuto una malattia. Venditore di auto e padre di una bambina, era molto stimato in città. La notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra amici e conoscenti. La famiglia ha comunicato la perdita, senza fornire ulteriori dettagli sulla causa del decesso.

"L’amico di tutti". Viene descritto così il maceratese di 45 anni Riccardo Bevilacqua, venditore di auto e papà di una bambina. Aveva scoperto la malattia circa cinque mesi fa, quando la notte prima della Vigilia di Natale si era sentito male. Dopo un intervento chirurgico al San Camillo di Roma, inizialmente le sue condizioni erano migliorate, ma a marzo la situazione purtroppo si è aggravata. E ieri mattina, all’Hospice di Macerata, Bevilacqua ha chiuso i suoi occhi buoni. Tutta la comunità si stringe alla moglie Asia, alla figlioletta di 8 anni, ai genitori Anna e Paolo. Aveva iniziato a lavorare come venditore da Autolux, dove era rimasto per diversi anni; poi per un periodo era passato alla Liomatic. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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