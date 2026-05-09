Valdimontone piange la scomparsa di Renzo Fusi, descritto come una persona molto stimata da tutti. Il priore del quartiere, Alberto Benocci, ha commentato la perdita definendola un “brutto colpo” e ha ricordato il legame affettuoso con Fusi, sottolineando quanto fosse benvoluto nella comunità. La notizia ha suscitato tristezza tra i residenti e i partecipanti alle attività del quartiere.

Siena, 9 maggio 2026 – “Un brutto colpo”, sintetizza il priore del Valdimontone Alberto Benocci. “Gli volevo bene. Tanto. Un’amicizia profonda. Bellissimi i quattro anni nello staff Palio, eravamo un gruppo affiatatissimo. E poi lui portava sempre buonumore, sdrammatizzava quando le situazioni erano più tese, al contempo i suoi contributi erano arguti”, dice con palpabile emozione l’ex capitano dei Servi Claudio Regoli di cui Renzo Fusi era stato mangino dal 2005 al 2008. La morte del 61enne, che era attualmente uno dei vice-presidenti della Società Castelmontorio, è stata uno choc. Lo aspettavano per le ’prove’ di una cena in Contrada, giovedì.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Valdimontone in lutto per la morte di Renzo Fusi: “Era benvoluto da tutti”

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