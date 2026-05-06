Un uomo di nome Gianluca ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto lunedì mattina a Cavezzo. Stava dirigendosi verso il suo posto di lavoro in un'azienda di Medolla, quando l'auto sulla quale viaggiava è stata coinvolta in un grave schianto. La notizia ha suscitato sgomento tra amici e conoscenti, che lo ricordano come una persona benvoluta da tutti. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori, ma non c’è stato nulla da fare.

Medolla, 6 maggio 2026 – Stava per arrivare al lavoro in azienda, la Oli Spa in via Sparato a Medolla, ma è rimasto coinvolto nel tremendo incidente stradale lunedì mattina a Cavezzo, che non gli ha dato scampo. La vittima, Gianluca Domenico Tulumello, avrebbe compiuto 24 anni il prossimo agosto, originario di Palermo e residente nel comune reggiano di Fabbrico, è morto nello scontro frontale con un camion. Alla guida del pesante mezzo M.D. di 54 anni. L’incidente. Tulumello, poco prima delle 8, stava percorrendo via di Sotto in sella alla sua moto Swm 500 Sx e, come ogni giorno proveniente da via Pioppa, viaggiava in direzione della frazione di Motta a Cavezzo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gianluca morto nello schianto: “Era benvoluto da tutti, siamo sconvolti”

TRAVOLTO DAL BASCULANTE ROTTO: MUORE IL GIORNO PRIMA DELLA RIPARAZIONE | 02/12/2025

Notizie correlate

Morto nello schianto in via Serenissima, l'ultimo saluto a "Ben": "Era un punto di riferimento per tutti"Si era guadagnato il soprannome di "pizzaiolo volante", per via del suo amore per i motori e le gare in salita.

“Siamo sconvolti”. Lutto nella musica, il cantante morto a 25 anniIl mondo della musica è sotto choc per la morte del cantante, scomparso a soli 25 anni.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Gianluca morto nello schianto: Era benvoluto da tutti, siamo sconvolti; Schianto in moto contro un camion: Gianluca muore mentre va al lavoro; Tragedia in via Ravegnana. Schianto tra auto e moto. Muore sul colpo 50enne; Morto Alex Zanardi, il pilota e atleta paralimpico che ha insegnato all'Italia a non mollare mai.

Gianluca morto nello schianto: Era benvoluto da tutti, siamo sconvoltiMedolla, Gianluca Domenico Tulumello è morto a 23 anni nello scontro con un camion mentre andava al lavoro alla Oli Spa. La titolare: Era un gran bravo ragazzo ... msn.com

Schianto in moto contro un camion. Muore a 23 anni mentre va al lavoroTragedia a Cavezzo, vittima Gianluca Domenico Tulumello. Studente di Unimore e cestista, viveva a Reggio ... msn.com

Tragico schianto a Cavezzo, nella bassa modenese, intorno alle 8.30 di questa mattina: Gianluca Tulumello, 23enne di Fabbrico che viaggiava in sella alla propria moto diretto nell’azienda di Mirandola per cui lavorava, è morto nello scontro con un camion av - facebook.com facebook