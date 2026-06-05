Lacune d’eccellenza

L’elenco delle carenze di personale della sanità lombarda si aggiorna di un nuovo elemento con cadenza quasi quotidiana. Mancano medici di base. Mancano pediatri. Mancano anche infermieri, quest’ultima lacuna illustrata con dovizia di particolari dall’assessore regionale alla partita Guido Bertolaso. Per sopperire andremo a prenderceli qua e là all’estero, a partire dall’Uzbekistan. Intanto i nostri – qualificati e preparati da ottimi centri di formazione – scappano in Svizzera, dove sono loro garantite retribuzioni ben più sostanziose. Sta proprio qui il nodo: gli infermieri non sono pagati abbastanza. Gli stipendi sono fermi da almeno 15 anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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