Il cantiere per il restyling del PalaGuerrieri sta procedendo lentamente, con i lavori che si sono trascinati per mesi senza una conclusione definitiva. L’ex sindaco ha criticato le difficoltà tecniche riscontrate durante le operazioni, definendo il processo come una vera e propria “lumaca”. Nel frattempo, un rappresentante della maggioranza ha accusato la ditta incaricata di ritardi e inefficienze, evidenziando tensioni tra le parti coinvolte.

Cantiere lumaca per il restyling del PalaGuerrieri torna all’attacco l’ex sindaco Roberto Sorci dopochè Paolo Paladini della maggioranza, per i ritardi, ha puntato il dito contro la ditta che sta eseguendo i lavori. "Vedo che i complici politici di questa amministrazione cercano di ‘salvarsi l’anima e cercano vie di fuga dalle responsabilità di questo disastro annunciato – rimarca Sorci in replica a Paladini - e ricordo che loro hanno impedito anche la commissione consigliare per sondare eventuali responsabilità". Sorci ha depositato il 7 aprile un’interpellanza al vetriolo che sarà discussa giovedì prossimo denunciando il ‘cantiere infinito’: "Il contratto prevedeva 300 giorni di lavori, ma siamo a oltre 854 giorni dall’inizio lavori, più di un anno e mezzo dal termine previsto".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - PalaGuerrieri, cantiere "lumaca". Sorci: "Pesanti lacune tecniche"

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